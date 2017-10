Tournée Fierté Desjardins : Chantal Lacroix remet des dons à des organismes d’ici

Le 26 octobre, Chantal Lacroix a remis au nom des caisses Desjardins des prix totalisant 16 665 $ à des organismes à but non lucratif du Témiscouata, des Basques et de Rivière-du-Loup.

En fait, trois organisations ont reçu chacune un montant de 5 555 $. Mme Lacroix et les représentants du Mouvement Desjardins ont donc procédé en avant-midi à la remise à l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques, en après-midi à l’organisation de ballon sur glace mineur du Témiscouata et en soirée à l’organisme Les Diabétiques-Amis du KRTB.

À Témiscouata-sur-le-Lac, le responsable du ballon sur glace mineur, Alain Dugas, a expliqué que l’organisme avait perdu beaucoup de matériel lors de l’écrasement du toit du Centre sportif Phil Latulippe. «Cette aide financière de Desjardins est très bienvenue, on avait vraiment besoin d’argent», a-t-il commenté.

Annie-Pascale Côté, directrice générale à la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata, a expliqué que la Tournée Fierté Desjardins avait permis de remettre 100 000 $ à 18 organismes coup-de-cœurs. Les 28 caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine étaient d’ailleurs impliquées dans le concours «Je fais partie du mouvement» à l’origine de cette tournée.

CHANTAL LACROIX

Chantal Lacroix s’était d’abord rendue à Mont-Joli et Saint-Fabien le 24 octobre, puis à Amqui et Cap-Chat le 25 octobre pour faire l’attribution de prix en argent à des organismes. Trois autres prix ont été remis lors d’autant de soirées-conférences exclusives de la porte-parole de la campagne Fierté. Le public était constitué de plus de 2 600 personnes, des heureux gagnants du concours qui ont été répartis entre les conférences de Rimouski, de Matane et de Rivière-du-Loup.

«Cette campagne colle à mes valeurs, c’est une forme de tape dans le dos que l’on donne à des organismes. Il y a mille façons de donner au suivant, Desjardins fait ainsi un retour à la communauté, on arrive à faire une réelle différence», a indiqué Mme Lacroix à propos de son implication.

Lors de sa conférence, l’animatrice, auteure et femme d’affaires livre un message d’espoir. «Dans la vie on a toujours le choix, même quand on pense qu’on ne l’a pas», a-t-elle souligné. «Donnez au suivant», comme le titre de l’émission télévisée animée par Chantal Lacroix, fait aussi partie des thèmes abordés. Cette femme appréciée du public donne des trucs aux gens pour se faire une carapace face aux commentaires négatifs qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Elle recommande également d’oser sortir de sa zone de confort.

«Les leçons de vie, je les partage sur scène. J’ai effectué ma première conférence en 2005, aujourd’hui j’en ai certainement prononcé plus de 500. Mais je n’espère pas faire ça en priorité dans ma vie. Je me lève le matin pour aller procurer du bonheur aux gens et améliorer leur vie, j’ai vraiment le plus beau métier du monde», a conclu Chantal Lacroix pour faire le portrait global de ses activités professionnelles.