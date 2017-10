Campagne des paniers de Noël dans les Basques

La campagne des Paniers de Noël 2017 est de retour dans la MRC des Basques. Tous sont invités à donner généreusement pour que tous les citoyens de la région puissent goûter la joie de se retrouver autour de repas bienfaisants pour Noël.

À Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, il n’y aura pas de porte à porte pour recueillir les dons. Les denrées non-périssables seront recueillies chez Métro aux Galeries Trois-Pistoles, à l’épicerie COOP IGA, dans les écoles et dans les différentes municipalités participantes de la MRC.

Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter les conserves maison ni les produits alcoolisés.

Vous pouvez également donner de l’argent en postant un chèque ou mandat poste à l’ordre des Paniers de Noël 2017 et en le faisant parvenir à l’adresse suivante : Paniers de Noël 2017, Poste Restante, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0.

Il est possible de recevoir un reçu d’impôts pour tout don de 20 $ et plus. Les paniers de Noël sont réservés aux familles et personnes à faibles revenus. L’âge limite des demandeurs a été fixé à 64 ans.

FORMULAIRES

Les formulaires pour faire la demande d’un panier de Noël seront disponibles du 6 novembre au 30 novembre 2017 aux endroits suivants. Lundi le 6 novembre de 13 h à 15 h à la Salle Vézina au sous-sol de l’Église Notre-Dame-Des-Neiges à Trois-Pistoles. Il y aura là des personnes pour aider ceux qui le désirent à remplir les formulaires.

Du 7 au 30 novembre, ce sera à la Maison Le Puits aux jours et heures d’ouverture, soit du mardi au samedi de 13 h à 16 h au 276 rue Langlais, Trois-Pistoles.

Du 7 au 30 novembre, rendez-vous au CISSS Bas Saint-Laurent : Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu (Villa Dubé) et Saint-Cément, aux bureaux municipaux de: Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint Guy, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, Sainte-Rita, Saint-Simon, au bureau de la Fabrique de Saint-Jean–de-Dieu, au centre Alpha des Basques à Trois-Pistoles et à la Maison de la Familles des Basques.

Les formulaires doivent parvenir au Comité des Paniers de Noël au plus tard le 1er décembre. Les paniers seront distribués à compter du 15 décembre.