Carrefour maritime: le commodore tonne

Le commodore du Club nautique de la marina de Rivière‐du‐Loup, Jean-Claude Plourde, a fait parvenir un communiqué de presse dans lequel il souhaite rectifier certaines informations ayant circulé depuis quelques jours au sujet du projet du Parc maritime de Rivière‐du‐Loup. Des propos qui rompent avec ceux du président de Duvetnor, Jean Bédard.

«(...) Je tiens à me dissocier totalement du point de vue exprimé publiquement par M. Jean Bédard à la radio locale cette semaine. Les opinions exprimées par M. Bédard divergent complètement de celles de tous les autres membres du conseil d’administration et ne représentent en aucun cas la position du Club nautique de Rivière‐du‐Loup. Je tiens à réfuter catégoriquement l’affirmation selon laquelle il faut recommencer le projet à zéro et j’affirme que tous les membres du conseil, à l’exception de M. Bédard, continuent de croire fermement à la viabilité du projet», souligne le commodore.

M. Plourde a aussi tenu à souligner que l’extrait du procès‐verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration du Club nautique du 28 septembre paru dans un article plus tôt cette semaine n’a pas encore été approuvé par les membres du Club. Du même souffle, il déplore la publication publique du document.

«Je tiens à préciser que plusieurs marins du Club collaborent de manière proactive avec la Corporation du Carrefour maritime de Rivière‐du‐Loup afin de trouver des solutions pour améliorer les conditions de la pratique de la plaisance à partir de la marina de Rivière‐du‐Loup.»

Selon le commodore, ce travail s’effectue dans un contexte «très collaboratif».