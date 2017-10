Rappel de produits de légumes en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

L'industrie a procédé le 20 octobre au rappel de produits de légumes de diverses marques parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les consommateurs ne devraient pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne devraient pas les vendre ou les utiliser.

Marques commerciales Nom usuel Format Code(s) sur le produit CUP Mann's Power Blend Chou de bruxelles, chou de pékin, chou-rave, brocoli, carottes et chou frisé 284 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/16/2017

10/17/2017 7 16519 01311 9 Mann's Family Favorites Brocoli et chou-fleur 340 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 01303 4 Mann's « Brocoli Cole Slaw - Brocoli, carottes et chou rouges » 340 g Meilleur avant :

10/15/2017

10/16/2017

10/17/2017 7 16519 01307 2 Mann's Family Favorites Choux de Bruxelles 340 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017 7 16519 01035 4 Mann's Culinary Cuts Choux de Bruxelles râpés 255 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017 7 16519 03685 9 Mann's Family Favorites Sauté Californien 340 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 01306 5 Mann's Family Favorites Sauté Californien 2 lbs Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 02018 6 Mann's Culinary Cuts « Chou-fleur Cauliettes » 255 g Les modifications ont été effectuées le 20 Octobre 2017 Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 06901 7 Mann's Family Favorites Chou-fleur 284 g Meilleur avant :

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 01403 1 Mann's Plateau de Crudités - Fiesta 1.01 kg Meilleur avant :

10/15/2017 7 16519 02049 0 Mann's « Kale Beet Blend - Chou frisé, betteraves jaunes, chou-rave and chou rouge » 227 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/16/2017 7 16519 00027 0 Mann's Nourish Bowls Cari de Chou-Fleur-Riz 312 g Meilleur avant :

10/11/2017

10/12/2017

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017

10/18/2017 7 16519 03690 3 Mann's Nourish Bowls Cari de Chou-Fleur-Riz 312 g Meilleur avant :

10/15/2017 7 16519 03689 7 Mann's Nourish Bowls Risotto de Courge Butternut et de Chou Frisé 248 g Meilleur avant :

10/11/2017

10/12/2017

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017

10/18/2017

10/19/2017 7 16519 03691 0 Mann's Nourish Bowls Chipotle Sud-Ouest 298 g Meilleur avant :

10/12/2017

10/13/2017

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017

10/18/2017

10/19/2017 7 16519 03686 6 Mann's Nourish Bowls Monterey Risotto 8.75 oz Meilleur avant :

10/14/2017 7 16519 03679 8 Mann's Plateau de Crudités 54 oz Meilleur avant :

10/15/2017 7 16519 01405 5 Mann's Salade Arc-en-Ciel 340 g Meilleur avant :

10/15/2017

10/16/2017

10/17/2017 7 16519 01308 9 Mann's Mélange de légumes 2 lbs Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 02015 5 Mann's Family Favorites Mélange de légumes 340 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/16/2017 7 16519 01304 1 Mann's Plateau de Crudités 2.5 lbs Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 01407 9 Mann's Family Favorites Crudités Hummus 383 g Crudités

85 g Trempette Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 02058 2 Mann's Family Favorites Crudités Ranch 383 g Crudités

85 g Trempette Meilleur avant :

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017 7 16519 02060 5 Mann's Nourish Bowls Sriracha au Sésame 340 g Meilleur avant :

10/12/2017

10/13/2017

10/15/2017

10/16/2017

10/17/2017

10/19/2017 7 16519 03682 8 Mann's Nourish Bowls Sriracha au Sésame 340 g Meilleur avant :

10/13/2017

10/16/2017 7 16519 03681 1 Mann's Nourish Bowls Délice d'érable Bacon 203 g Meilleur avant :

10/12/2017

10/14/2017

10/15/2017

10/16/2017

10/18/2017

10/19/2017 7 16519 03693 4 Compliments « Cauliettes Chop » 14 oz Meilleur avant :

10/14/2017

10/16/2017 0 68820 13254 7 Compliments « Vegetable Platter » 680 g Meilleur avant :

10/16/2017 0 55742 53490 0 Western Family « Spicy Southwestern Kale Salad Kit » 646 g Meilleur avant :

10/13/2017 0 62639 35230 1 Western Family Mélange de légumes 907 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/16/2017 0 62639 32481 0 Western Family « West Coast Stir-Fry Mix » 907 g Meilleur avant :

10/15/2017 0 62639 32485 8 Western Family « Kale Salad Kit » 680 g Meilleur avant :

10/14/2017

10/16/2017 0 62639 34593 8 Western Family « Kale Caesar Salad Kit » 420 g Meilleur avant :

10/14/2017 0 62639 35229 5 Western Family « Cole-slaw au brocoli » 340 g Meilleur avant :

10/17/2017 0 62639 32484 1

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Si c'est le cas, jetez les ou rapportez les à l'endroit où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.

Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.