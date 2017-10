Vote par anticipation à Rivière-du-Loup

La Commission de révision de la liste électorale municipale, qui avait lieu du 19 au 21 octobre, a permis d’apporter plusieurs modifications à la liste électorale de Rivière-du-Loup. La Commission a ainsi procédé à 67 nouvelles inscriptions, 9 corrections et 49 radiations, pour un total de 125 demandes traitées.

À la suite de ces modifications, le nombre de personnes inscrites à la liste électorale municipale et ayant le droit de vote le 5 novembre est passé de 15 914 électeurs lors du dépôt au bureau du président d’élection à 15 932 électeurs.

De manière plus précise, ceux-ci se répartissent ainsi pour chacun des districts : district de la Pointe, 2 939 électeurs; district de l’Estuaire, 2 188 électeurs; district de Saint-Patrice, 3 150 électeurs; district Fraserville, 2 409 électeurs; district de la Rivière, 2 040 électeurs; district de la Plaine : 3 206 électeurs. Dans le cas des districts de la Rivière et de la Plaine, les conseillers Mario Bastille et André Beaulieu ont été élus par acclamation.

La prochaine étape du processus électoral aura lieu à compter du vendredi 27 octobre de 10 h à 20 h, premier jour du vote au bureau du président d’élection, et le dimanche 29 octobre de 12 h à 20 h, pour le vote par anticipation.

VALIDATION EN LIGNE

Il est par ailleurs toujours possible de vérifier en ligne son inscription à la liste électorale, ainsi que son lieu de votation lors du vote par anticipation et le jour du scrutin. Il suffit de se rendre sur le site Internet de la Ville au VilleRDL.ca, section « Élections 2017 » ou plus directement sur monbureaudevote.ca. Après avoir inscrit vos code postal et numéro civique, le rappel des lieux de votes par anticipation et le jour du scrutin liés à cette adresse, des postes en élection et les photos des candidats deviennent accessibles aux électeurs inscrits.