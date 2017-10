Le Bal des princesses et leurs chevaliers au Témiscouata

La Fondation de la santé du Témiscouata et Dre Émilie Desrosiers sont fiers de vous annoncer la tenue de son Bal des princesses et leurs chevaliers au profit du service d’obstétrique et de la jeunesse du Témiscouata.

Cette activité grandiose se tiendra le 12 novembre de 13 h à 17 h à l’Hôtel 1212 de Dégelis. Le cout du billet est de 40 $, valide pour un prince ou une princesse ou un chevalier et son accompagnateur. Les petites filles sont invitées à se transformer en princesse en revêtant leur plus belle robe ou leur costume de bal.

Danse, bricolage, maquillage et jeux seront au programme, le tout accompagné par un léger gouter et gateries. Les profits serviront à l’achat d’équipement pour le service d’obstétrique et à la jeunesse du Témiscouata.

Pour l’achat de billets ou des informations, appelez au 418-899-0214, poste 10291.