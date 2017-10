C’est sous le thème «Parce que les proches aidants d’ainés sont tout autour de nous» que le Centre d’action bénévole des Seigneuries, en partenariat avec le Comité Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup, soulignera la Semaine nationale des proches aidants (SNPA), se déroulant du 5 au 11 novembre prochain.

Au Québec, on compte plus de 1,13 million de personnes qui assument, souvent dans l’ombre, le rôle de proche aidant d’ainé. Au Bas-Saint-Laurent, on estime ce nombre à 16 000 personnes. Que ce soit un collègue, un ami, un voisin ou encore un membre de notre famille, ils sont tout autour de nous et ils posent, chacun à leur façon, des gestes qui améliorent la qualité de vie de nos ainés. La Semaine nationale des proches aidants est non seulement l’occasion de s’arrêter et de faire connaissance avec ces personnes de notre entourage, mais aussi de les remercier et de reconnaitre leur rôle déterminant dans notre société.

CONFÉRENCE

Le Centre d’action bénévole des Seigneuries, en partenariat avec le Comité Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup, organise régulièrement des activités pour les proches aidants, mais également pour la population de LA MRC. Pendant la Semaine nationale, on vous invite à participer à la conférence «Respecter ses limites sans se culpabiliser !», par Blandine Soulmana, auteure et conférencière, le mardi 7 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 à la Maison de la culture au 2e étage, 67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup. C’est une activité grand public et gratuite, s’adressant particulièrement aux proches aidants. L’inscription est cependant obligatoire avant le 2 novembre au 418 867-3130 poste 217.

DOCUMENTAIRE

Il y aura également la projection du documentaire «Partenaire invisible» et période d’échanges, en collaboration avec Sylvie Michaud de la bibliothèque Françoise-Bédard, le jeudi 9 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 À la Maison de la culture au 2e étage. Le documentaire de Sylvie Rosenthal montre le quotidien de proches aidants qui nous font part de leur engagement, de leurs difficultés et de solutions qui pourraient améliorer leurs conditions.

Plusieurs organismes en lien avec les proches aidants seront aussi sur place à cette activité grand public pour présenter leurs services et répondre aux questions des visiteurs. Un vin d’honneur sera servi en signe de reconnaissance aux proches aidants. C’est gratuit. L’inscription est obligatoire avant le 2 novembre au 418 867-3130 poste 217.