Cessation des activités de l’Association Québec-France – Régionale KRTB

C’est avec regret que la décision de cesser les activités de l’Association Québec-France – Régionale KRTB a récemment été prise. Sans équivoque, un nombre insuffisant d’adhérents a été l’élément déclencheur de la suspension définitive des opérations, et ce, malgré de multiples tentatives de recrutement.

Il appert qu’en 2017, l’intérêt pour l’organisation dans la région du KRTB n’est plus celui des années 70. La volonté de fraterniser avec nos cousins français et de développer avec eux des réseaux d’amitié ne suscite pas un engouement suffisant, tant auprès des jeunes adultes que leurs aînés, pour inciter de nouveaux membres à adhérer à notre association. C’est pourquoi un processus de dissolution a été convenu et mis en place.

N’ayant aucune obligation de transférer les avoirs de l’Association à une quelconque organisation ou à l’organisation centrale, Gilles Morin, trésorier, et Jeanine Sirois, présidente, ont choisi de remettre les sommes disponibles, dans les comptes d’opération et d’épargne de l’Association, à une organisation vouée à la jeunesse. Ainsi, des jeunes moins bien nantis pourront en bénéficier.

Dans ce contexte, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup est apparue un choix judicieux. C’est donc avec plaisir que la somme de 425 $ a été remise à l’intention des élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Nous avons la conviction que les quelques dollars remis seront distribués adéquatement et sauront faire la différence auprès des jeunes qui en ont le plus besoin.

Par ailleurs, afin de retracer l’histoire de l’organisation, il sera dorénavant possible de s’adresser à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, et ce, à compter du 1er mai 2018. La Société sera dépositaire des procès-verbaux des dix dernières années ainsi que de certains documents et de certaines photographies liées au vécu de l’organisme. Ses bureaux sont situés au 67, rue Durocher, à Rivière-du-Loup.

En conclusion, nous profitons de l’occasion pour remercier la population, les élus du milieu et les différents commanditaires qui ont appuyé́ nos activités au fil des ans. Nous saluons également les membres qui ont animé les conseils d’administration et participé aux multiples activités organisées en réponse à leurs attentes.

Nous adressons finalement des remerciements sincères à tous les lecteurs et les lectrices qui ont participé au choix annuel du récipiendaire du Prix Marie-Claire Blais ainsi qu’à tous les présidents et présidentes qui, avec leur expérience et leur expertise, ont permis à l’association d’être présente pendant près de 50 ans dans notre milieu. À tous... Salut et clin d’œil amical à nos amis français!