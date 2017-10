Martin Bligh remporte 50 000 $ au Banco

Martin Bligh, du Bas-Saint-Laurent, a remporté un lot de 50 000 $ en achetant un billet du Banco avec l’option Turbo valide pour le tirage du 10 octobre.

Il a vu son lot multiplié par 10 grâce cette option Turbo. Le détaillant vendeur du billet gagnant est le Gaz-O-Bar Lafontaine, situé au 175, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Il a réclamé son prix au bureau de Québec.

Du 1er janvier au 18 octobre 2017, Loto-Québec a versé 87 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 105 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 25 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.