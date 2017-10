Tournoi de Scrabble : des activités à Rivière-du-Loup

La Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophone (FQCSF) organise un tournoi pour ses membres à l’Hôtel Universel – Centre de congrès les 4 et 5 novembre prochain. Dans le cadre de cet évènement, la FQCSF invite le grand public de Rivière-du-Loup et de la région à s’initier au Scrabble Duplicate. Deux activités sont offertes à cet effet sur les lieux de la compétition.

Le vendredi 3 novembre à 19 h 30, Gaétan Plante, joueur émérite, expliquera aux néophytes les règles du jeu en Duplicate et leur dévoilera quelques techniques utiles, en commentant une partie. Le samedi 4 novembre à 13 h, dans une salle annexe, les participants, toujours accompagnés de Gaétan, joueront la même partie que les scrabbleurs inscrits au tournoi.

Quelle famille ne dispose pas d’une planche de Scrabble ? De ce jeu de lettres, le plus populaire au monde, vous êtes probablement familier avec la formule classique. Le Scrabble® duplicate est une variante qui élimine le facteur chance et permet à un nombre illimité de joueurs de se mesurer entre eux au cours d’une même partie.

Chaque scrabbleur dispose de son jeu et des mêmes sept lettres que les autres joueurs. À l’issue d’un temps déterminé, chacun d’eux note le mot qu’il joue et les points qu’il rapporte sur un bulletin-réponse. Seule la solution qui rapporte le plus de points est retenue. Tous les joueurs placent sur leur grille ce même mot, mais ne comptabilisent bien sûr que les points correspondants au mot qu’ils ont personnellement trouvé. À l’issue de la partie, les joueurs sont classés en fonction du nombre de points obtenus, le vainqueur étant celui ayant marqué le plus de points.