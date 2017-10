Le bac brun, une contribution concrète à la réduction des déchets

Profitant de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui s’amorce ce 21 octobre, la SÉMER, la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de Rivière-du-Loup lancent une campagne pour favoriser l’utilisation du bac brun intitulée Je participe à la collecte. Ainsi, au cours de la prochaine semaine, pas moins de 8 capsules seront diffusées sur le web et les réseaux sociaux, afin de parler des avantages de l’utilisation du bac brun.

Cinq de ces capsules présentent notamment des citoyens, des entrepreneurs d’ici, qui expliquent pourquoi ils participent à la collecte des matières organiques. Elles seront diffusées à raison d’une publication différente chaque jour de la semaine, entre lundi et vendredi. Deux capsules abordent par ailleurs les retombées environnementales et économiques de la collecte des matières et de l’usine de biométhanisation. Enfin, une dernière capsule présente quelques trucs et astuces sur l’utilisation du bac brun. Les gens seront invités, par la suite, à partager sur les réseaux sociaux les différents messages diffusés pendant la campagne.

Participer à la collecte, c’est détourner du site d’enfouissement des tonnes de déchets (jusqu’à 26 000 tonnes), un geste bon pour l’environnement et qui permet de valoriser les matières organiques en les transformant en biocarburant à même l’usine de biométhanisation. En mettant son bac brun au chemin, on favorise l'enrichissement de toute la communauté, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs du gouvernement du Québec qui ne permettra plus l’enfouissement des matières organiques à partir de 2020.

Accompagnement, formation, trucs et astuces

Cette matière est acceptée ou refusée? Dans quel bac dois-je mettre ça? Quoi faire en été pour limiter la venue d’indésirables? Vous avez des questions à ce sujet et voulez en connaître davantage sur les bonnes matières à déposer dans le bac brun, visitez le site internet www.collectequicarbure.com ou contactez la Ligne info de Co-éco, en composant le 418 856-2628.