Éthique : Gaétan Gamache maintient sa position

Le maire sortant de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, maintient sa position de mieux définir le travail des élus sur le plan éthique, un élément de sa campagne qu’il avait d’ailleurs mentionné lors du lancement de celle-ci.

Lors d’un débat des candidats au poste de maire tenu plus tôt dans la semaine sur les ondes de la radio CIEL-FM, il avait mis en doute l’engagement des conseillers municipaux sans identifier personne en particulier. À la suite d’une sortie publique de Mario Bastille, conseiller municipal élu par acclamation, qui à son tour mentionnait que certains agissements du maire étaient également questionnables, M. Gamache a précisé cette fois que M. Bastille n’était pas visé par ses déclarations.

«Si le chapeau ne leur fait pas, pourquoi ruer tant que ça. Moi comme élu, l’éthique c’est important, c’est essentiel. (…) M. Bastille a été élu par acclamation, je pense que son travail c’est d’attendre le prochain conseil. S’il a voulu se mêler au débat, c’est libre à lui. Moi je considère que le chapeau ne lui fait pas», a mentionné le maire sortant. Celui-ci n’a pas voulu identifier un membre de l’ancien conseil municipal à qui il reproche des choses. «Dans mon cas l’éthique c’est essentiel, je n’ai aucun squelette dans mon placard. Je n’ai pas de lien avec aucune entreprise, aucun promoteur. Je suis libre de mes actions qui doivent être guidées vers les citoyens, toujours et tout le temps», a-t-il ajouté.

MAIN-D’ŒUVRE ET TECHNOLOGIE

En conférence de presse, le candidat a parlé de rétention, de recrutement et de formation de main-d’œuvre, du travail que la Ville doit réaliser en collaboration avec le Cégep, l’Université et la Commission scolaire. «Il faut développer des programmes directement liés au marché du travail. Quant au recrutement, il doit passer notamment par le réseau des jeunes et les immigrants. Nos entreprises doivent donner un grand coup dans la robotisation, Investissement Québec est prêt à écouter des demandes», a noté M. Gamache.

Le candidat parle également d’un parc industriel technologique régional. Mais pourquoi régional? À cette question, Gaétan Gamache précise : «Pourquoi on tend la main, c’est parce qu’il y a cette demande là. Je siège à la MRC et il y a un désir de faire ce parc industriel régional. Si on l’amène vers la technologie, ce besoin là il est présent à Rivière-du-Loup où on n’a pas ça cette recherche technologique. On peut choisir comme ville de le faire seul, mais je parle du KRTB. Le Kamouraska a trois centres de recherche, à Rivière-du-Loup on court encore après notre premier. On a besoin des voisins pour nous aider à grandir dans ça», a expliqué Gaétan Gamache.

TROISIÈME GLACE

Gaétan Gamache a également précisé sa pensée concernant l’ajout d’une troisième glace à Rivière-du-Loup. «C’est une demande, les gens nous interpellent. On souhaite d’abord que le curling se construise dès ce printemps, ça va libérer quelques heures de glace. Ici à Rivière-du-Loup, on a un sport-études très présent, très performant, les heures de glace sont en manque. Si je pensais régional, la meilleure place possible demain serait à Saint-Antonin. À savoir si on serait partenaire, ce serait au prochain conseil à en discuter. Si en étant le maire que de la Ville de Rivière-du-Loup, je dis que la meilleure place pour une prochaine glace, une glace raisonnable, petite avec quatre chambres seulement, c’est tout ce que ça prend et un petit peu d’estrades, le meilleur endroit où je vois cette glace là, c’est à Saint-Ludger», a conclu Gaétan Gamache.