Des plaques d’égout retirées: La Ville appelle à la prudence

Rivière-du-Loup est aux prises avec des gestes de malfaisance. Périodiquement, entre une fois par semaine ou par deux semaines, de 5 à 7 plaques d’égouts pluviaux sont retirées de leur siège et même jetées au fond de l’égout. Une situation qui préoccupe les autorités.

«Ça semble être une activité en recrudescence. Il y a eu trois évènements majeurs depuis le mois de septembre et ils sont tous situés dans le même secteur. On parle du boulevard de l’Hôtel-de-Ville, de la rue Desjardins et de la rue Lafontaine», raconte Marc-Antoine Faucher, chef de division aux travaux publics du Service technique et du développement durable de la ville.

Dans la majorité des cas, le retrait de ces plaques de près de 40 livres s’effectue à la faveur de la nuit. «Généralement ce sont les policiers qui nous appellent pour nous rapporter les méfaits, mais parfois, il peut s’écouler du temps entre les évènements et leur signalement, ce qui augmente le risque pour la sécurité», ajoute M. Faucher.

Il faut savoir que ces plaques rectangulaires ne sont pas soudées, ni cadenassées et contrairement aux rondes, de part leur conception, elles sont à la fois facile à retirer et à lancer au fond de l’égout. La Ville de Rivière-du-Loup procède actuellement à leur remplacement par étape.

SANCTIONS

De son côté, le sergent Carl Pelletier de la Sûreté du Québec rappelle que ce qui peut sembler être une plaisanterie peut aussi mener à des accusations criminelles. «Le ou les individus peuvent être accusés de méfait, mais aussi de négligence criminelle causant des lésions s’il y a des blessures.»

Ce dernier souligne que le retrait des plaques représente un danger évident pour les usagers de la route, qu’il s’agisse de piétons, de cyclistes ou encore d’automobilistes. Un enfant pourrait même tomber à l’intérieur du trou qui fait près de deux mètres de profondeur.

Son collègue, le relationniste Claude Doiron se montre encore plus catégorique. «C’est inacceptable et dangereux, encore plus à proximité d’une école [NDLR L’école Joly et l’École secondaire sont au cœur de ce secteur]. Si on trouve le ou les auteurs, ils devront répondre de leurs actes devant les tribunaux», a promis le sergent Doiron.

Actuellement, aucune blessure n’a encore été rapportée. «On ne veut pas jouer la carte du sensationnalisme, mais aussi, on ne veut pas attendre qu’un évènement malheureux survienne pour réagir», souligne Karine Plourde de la Ville de Rivière-du-Loup.

La population est donc invitée à signaler toute activité liée à ce retrait de plaques d’égout. Vous pouvez communiquer en toute confidentialité avec la Sûreté du Québec en composant gratuitement le 310-4141 ou *4141 sur un téléphone cellulaire.