Une Louperivoise sélectionnée pour le concours Miss Monde Canada

En voyant passer une publication de recrutement de candidatures pour la prochaine Miss Monde Canada sur son fil d’actualités Facebook, Julie Irina Croteau de Rivière-du-Loup a tenté sa chance et envoyé sa candidature. Le 30 septembre dernier, elle a appris qu’elle avait été sélectionnée parmi les 60 finalistes canadiennes pour participer à ce concours national.

«Souvent on pense que de tels concours sont inaccessibles. J’ai été surprise d’être choisie, mais j’ai pris une chance. J’ai participé aux sélections provinciales à Montréal et j’ai été sélectionné avec sept autres filles pour représenter le Québec», complète Julie Irina Croteau.

Cette participante de 18 ans, bientôt 19, est une étudiante de 2e année au programme de sciences humaines au Cégep de Rivière-du-Loup. Elle s’est entre autres impliquée dans l’organisation dans le gala du Collège Notre-Dame alors qu’elle était au secondaire. Bien qu’elle ne sache pas exactement quel métier elle veut exercer plus tard, elle avoue avoir un intérêt pour l’entrainement physique et la kinésiologie.

«J’ai été heureuse de constater que ce ne sont pas toutes des filles superficielles qui participent. Je le vois davantage comme une expérience. La finaliste doit aussi choisir une cause et s’impliquer afin de lui venir en aide. C’est plus qu’un simple concours de beauté», explique Mme Croteau. Le comité de sélection lui a d’ailleurs posé plusieurs questions à propos de ses implications, de son caractère et de ses opinions afin de déterminer si sa candidature devait être retenue.

«Il faut faire un défilé en robe et un en maillot. Ils regardent vraiment notre prestance et veulent voir si nous sommes en santé. On m’a toujours dit que j’étais fonceuse. J’ai hâte de voir la suite», complète Julie Irina Croteau. La finale de Miss Monde Canada se déroulera du 12 au 18 aout 2018 à Toronto. Les inscriptions pour le concours en 2018 sont d’ailleurs toujours ouvertes. L’an dernier, Miss Monde Canada a été remporté par Cynthia Menard de l’Ontario.