Modification du point de reprise des travaux de la côte Saint-Pierre

Réalisé sur deux ans, le chantier de la côte Saint-Pierre s’arrêtera finalement un peu après l’intersection de la rue Laval en 2017, pour reprendre au même endroit en 2018.

Initialement, il était prévu se rendre jusqu’au coin de la rue Saint-Elzéar cette année. Lors de la plus récente rencontre de chantier, il a cependant été entendu que celui-ci se terminerait quelques mètres plus bas, afin de respecter les critères de qualité établis par la Ville. Un pavage effectué à trop basse température est moins durable et il est conséquemment préféré de reporter à l’an prochain une portion qui ne serait pas réalisée dans des conditions optimales.

Il est à noter que cette modification au point d’arrêt et de reprise est sans impact sur le coût des travaux ou la subvention obtenue, alors que le chantier était déjà projeté sur deux ans. L’arrêt des travaux pour la saison froide est pour sa part toujours prévu pour les environs du 1er décembre.