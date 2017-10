Jacinthe Veilleux nommée bénévole de l’année à Trois-Pistoles

C’est lors du 30e colloque de Rues principales qui se tenait à Québec le 27 septembre sous le thème «La Grande séduction à l’ère du marketing territorial» que Jacinthe Veilleux a reçu un certificat reconnaissance à titre de bénévole de l’année dans le cadre de la démarche Rues principales à Trois-Pistoles.

Lors du colloque, l’hommage aux «Bénévoles de l’année» a mis en évidence la valeur de l’implication des citoyens dans leur propre milieu. Au nombre des bénévoles, Jacinthe Veilleux est impliquée dans la démarche Rues principales à Trois-Pistoles depuis 2008. En plus d’être conseillère municipale, elle est membre active du Comité Rues principales et de plusieurs sous-comités de travail, dont le comité d’embellissement de Trois-Pistoles et le comité de gestion du Programme d’aide à la mise en valeur des commerces et services de Trois-Pistoles. Elle a participée activement au comité intergénérationnel du projet de mise en place du nouveau gazebo du Parc de l’église à Trois-Pistoles.

Pour ceux et celles qui la côtoie, Jacinthe Veilleux est une bénévole avec qui il est très agréable de travailler, puisqu’elle a un esprit constructif et tourné vers des améliorations continues. Parmi ses autres implications dans la collectivité, Mme Veilleux, est aussi depuis peu, présidente du conseil d’administration de la Maison le Puits de Trois-Pistoles.