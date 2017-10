Lancement de l’évènement Fabbulleux Mix 2017

Un groupe de louperivois liés au Fab Lab Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup et au Museomix BSL de 2016 annonce cette semaine le lancement d’un nouvel évènement créatif ouvert au grand public : Le Fabbulleux Mix 2017 qui se tiendra du 10 au 12 novembre au Cégep de Rivière-du-Loup.

Cette nouvelle formule qui s’inscrit dans le sillage de Museomix éclate le concept de

«hackathon» pour l’étendre à toutes sortes de défis qui requièrent de l’inventivité. Les organisateurs ont invité des organismes et entreprises du milieu à soumettre des défis à des groupes de participants désireux de s’attaquer à ces projets. Le Fabbulle est un espace de création qui met à disposition de ses visiteurs une multitude d’outils de création et de matériel, allant de la machine à coudre à l’imprimante 3D en passant par du matériel Arduino et une découpeuse graveuse au laser.

L’activité débutera le vendredi 10 novembre à 18 h et se terminera 48 h plus tard après la présentation des maquettes. Les projets qui seront proposés lors de ce blitz créatif et annoncés au cours des prochaines semaines requièrent des talents multiples, du graphisme, de l’ingénierie, des communications, du marketing en passant par la menuiserie et l’informatique. Le premier défi annoncé est de se lancer dans la création et la mise en valeur de la BULLE, une nouvelle cryptomonnaie souhaitée par les usagers du Fabbulle.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, il est possible de contacter les organisateurs via la page Facebook Fabbulleux Mix.