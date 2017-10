Collecte de jouets dans les Basques

L’an dernier, 61 enfants ont pu bénéficier de la grande générosité de parrains et marraines et ont reçu un cadeau souhaité grâce à la collecte de jouets de la MRC des Basques.

Pour une quatrième année, la formule de parrainage est de retour et consiste à recruter des parrains et des marraines afin qu’ils puissent agir à titre de Père Noël. L’enfant accompagné d’un de ses parents ou tuteur fera un dessin ou écrira une lettre au Père Noël partageant ce qu’il souhaite recevoir sous l’arbre cette année. C’est une chance unique de manifester de la générosité et de contribuer au resserrement du tissu social ainsi qu’au développement d’un beau lien intergénérationnel.

Pour parrainer un enfant, il suffit d’effectuer l’achat d’un cadeau d’une valeur de 20$ à 40$, selon la demande de l’enfant, l’emballer et le remettre à la Maison de la Famille des Basques ou encore d’effectuer un don de votre choix afin que le comité puisse faire l’achat du cadeau demandé de la part de l’enfant.

Un arbre de Noël sera installé dans les locaux de la Maison de la Famille des Basques et décoré de flocons de neige. Les personnes intéressés devront aller piger un flocon où est inscrit le sexe et l’âge de l’enfant à parrainer incluant ses souhaits écrits au Père Noël et ce, entre le mardi 28 novembre et le mercredi 6 décembre. Par la suite, les cadeaux seront distribués directement aux familles.

Les parrains et marraines intéressés sont invités à communiquer avec l’équipe de la Maison de la Famille des Basques au 418 851-2662 avant le 6 décembre.