Neuvième Salon des Artistes et Artisan.e.s du Témiscouata

L’Association des Arts du Témiscouata vous convie à la neuvième édition du Salon des Artistes et Artisan.e.s du Témiscouata qui se tiendra à la Salle communautaire de Dégelis les 9, 10, 11 et 12 novembre prochains.

Une trentaine d’exposant.e.s vous y accueilleront à leur kiosque. Joaillerie, tourneur et sculpteur de bois, textiles, arts visuels, kiosque littéraire et de musique, soins pour le corps, délices du terroir et autres. Encore une fois, une programmation diversifiée avec des groupes aux multiples talents. Animations, spectacles, démonstrations de savoir-faire.

L’Association des Arts du Témiscouata est soucieuse d’offrir un Salon contemporain, novateur et qui présente les œuvres de créateurs professionnels et semi-professionnels, issues des familles de métiers d’art reconnues. Avec passion et acharnement ce Salon est devenu au fil des ans, un des salon réputés dans le milieu des métiers d’art dans l’Est du Québec. Aux dires des artistes et visiteurs, il y règne également une ambiance unique, semblable à nulle part ailleurs.

Les heures d’ouverture sont : jeudi de 13 h à 21 h, vendredi de 13 h à 21 h, samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 16 h. Le cout d’entrée est à 3 $ et gratuit pour les moins de 12 ans.