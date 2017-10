Déception à Saint-Modeste : la reconversion de l’église est reportée

Le projet de reconversion de l’église de Saint-Modeste en centre communautaire multifonctionnel devra encore attendre. À la fermeture des appels d’offres à la fin septembre, une seule soumission se chiffrant à 1,05 M$ a été reçue par la Municipalité, alors que le projet était estimé à environ 506 890 $.

Voyant l’«écart très important entre l’estimation et la soumission», le conseil municipal de Saint-Modeste a donc pris la décision d’annuler cet appel d’offres, son règlement d’emprunt et la contribution du programme PIC 150 de Développement économique Canada, qui se chiffrait à 253 445 $. «C’était impossible pour la municipalité d’assumer la différence. Pour bénéficier de la subvention gouvernementale, les travaux devaient être réalisés avant le 31 décembre 2017, ce qui nous mettait une autre forme de pression», explique le maire réélu par acclamation de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille. Il ne cache pas sa déception de voir ce projet majeur reporté.

«Nous étions très encouragés avec le comité de financement. Ça nous a donné une bonne claque.» - Louis-Marie Bastille, maire de Saint-Modeste

De plus, la négociation avec l’entrepreneur soumissionnaire Marcel Charest et Fils s’est avérée infructueuse. La réalisation de ces travaux a donc été mise en suspens. «On devra transformer le projet pour le présenter dans un autre programme accessible. Il sera remodelé afin de retourner en appel d’offres le plus tôt possible», précise M. Bastille.

Ce dernier souhaite que la reconversion de l’église soit remise sur les rails dès 2018. «C’est un projet majeur et incontournable pour notre Municipalité et notre communauté», conclut-il.

Le futur centre communautaire doit comprendre une salle de réunion pour les citoyens et les organismes, une salle multifonctionnelle avec cuisinette et des salles de bain. Selon M. Bastille, la transformation pourrait aussi inclure une salle de spectacle pour la présentation d’évènements culturels. Notons que la Municipalité de Saint-Modeste est d’ailleurs propriétaire de l’église.