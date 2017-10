La tombola-bénéfice du Collège Notre-Dame rapporte plus de 19 000 $

Présentée pour une troisième année le 30 septembre dernier, la tombola-bénéfice de la Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a rapporté plus de 19 000 $, une hausse d’environ 6 000 $ par rapport à l’an dernier.

Sous l’initiative et avec la collaboration d’un groupe d’anciens, la tombola «Mise sur l’excellence» était animée par Mario Landry, directeur des Ressources humaines au Cégep de Rivière-du-Loup, et Dany Deschênes, copropriétaire de Visipro. La présidence d’honneur de la soirée avait été confiée à Guy, François-Xavier et Marc-Antoine Bonneville de Lepage Millwork.

Au-delà de 370 personnes, 110 de plus qu’en 2016, ont pris part à cet évènement festif combinant animation, mises silencieuses, grands tirages et enchères à la criée. Près de 200 prix et lots originaux valant de 25 $ à 1 300 $, et représentant une valeur totale dépassant 30 000 $, ont été attribués durant la soirée. Les participants provenaient de tout l’Est-du-Québec, des régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale ainsi que du Nouveau-Brunswick.

Le responsable du comité organisateur et président de la Fondation du Collège, Michel Caron, était enchanté à la conclusion de la soirée. «Les résultats ont dépassé nos attentes et progressent d’année en année. L’ambiance était à la fête et les gens ont participé activement. Nous avons reçu une réponse inespérée des commanditaires de prix. Nous ne pouvions demander mieux». Activité récurrente organisée au profit de la Fondation du Collège Notre-Dame, la tombola «Mise sur l’excellence» sera de retour le 29 septembre 2018.