Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

Le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent informe la population des modalités concernant sa campagne de vaccination contre la grippe et invite la population à prendre rendez-vous à l’une de ses cliniques de vaccination offertes partout sur le territoire.

À compter d’aujourd’hui, il sera possible de prendre rendez-vous sur le site Web : www.cisss- bsl.gouv.qc.ca afin de réserver votre place pour vous faire vacciner et d’obtenir votre numéro de confirmation. Lors de votre visite sur ce site, vous choisirez une date et une heure pour recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière. Cette façon de faire, qui a fait ses preuves l’année dernière dans le territoire du Bas-Saint-Laurent, permet de diminuer le temps d’attente sur place et de recevoir le vaccin antigrippal dans un délai d’environ 45 minutes.

Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, il est possible de demander l’aide d’un proche ou un ami qui pourra enregistrer votre rendez-vous. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a aussi ouvert une ligne téléphonique sans frais afin d’aider les personnes à prendre leur rendez-vous. Des réceptionnistes seront disponibles entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi. Communiquez sans frais au 1 866 445-0601.

GRATUITÉ DU VACCIN

Cette année encore, le vaccin sera offert gratuitement : aux personnes de 60 ans et plus; aux enfants de 6 mois à 23 mois; à la famille et aux personnes prenant soins des enfants de 0 à 23 mois; aux personnes souffrant de maladies chroniques et à leurs proches; aux personnes présentant des problèmes d’obésité importante; aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e et au 3e trimestre de la grossesse; aux travailleurs de la santé qui œuvrent dans un établissement qui donne ou fournit des soins de santé à des patients ou aux travailleurs de la santé qui, dans le cadre de leurs activités, ont des contacts avec les personnes à risques.

Toute autre personne désirant se protéger contre la grippe peut le faire à ses frais. La vaccination débutera le 1er novembre 2017.

Nous vous rappelons que le vaccin demeure le meilleur moyen de protection contre la grippe saisonnière et ses complications potentielles. Il est important de se faire vacciner lorsque l’on vit avec une maladie chronique telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.