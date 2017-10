De l’eau «5 étoiles» à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a vu la qualité de son eau potable soulignée pour une 2e année consécutive dans le cadre du Symposium sur la gestion de l’eau qui s’est tenu les 11 et 12 octobre à Lévis. Rivière-du-Loup a gardé son attestation «5 étoiles» pour la qualité de son eau produite à sa station d’eau potable durant l’année 2016.

Il s’agit de la plus grande reconnaissance du Programme d’excellence en eau potable Traitement (PEXEP-T). Ce prix est décerné pour la qualité de l’eau potable, et non sur le «gout», mais est plutôt basé sur la turbidité de l’eau traitée ainsi que sur les critères d’inactivation des pathogènes.

Plus de 500 experts du domaine de l’eau étaient présents au symposium. Au total, quinze municipalités ont été récompensées dans le cadre du PEXEP-T,

GOÛT

Question de goût, c’est Sherbrooke (station J.M.-Jeanson) qui a reçu le prix de la «Meilleure eau municipale du Québec», devant les 9 stations inscrites à ce concours.

La ville a été choisie comme celle ayant la meilleure eau parmi les critères que sont le gout, la clarté et l’odeur. De son côté, la Ville de Montréal a reçu le prix du public, constitué des participants du Symposium, lesquels étaient invités à gouter pour choisir à l’aveugle leur eau favorite parmi les villes participantes.