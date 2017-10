L'aréna de Saint-Hubert sera réparé pour près de 105 000$

Le contrat pour la réfection des fondations Sud-Est de l'aréna duBreton à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a finalement été accordé à l'entreprise Aménagement Benoit Leblond de Trois-Pistoles pour la somme de 104 506,53 $.

Il s'agissait de la soumission la plus basse transmise à la Municipalité pour ces travaux. Selon le maire Gilles Couture, l'inclinaison du mur vers l'intérieur a forcé la réalisation de réparations afin de garantir la sécurité des usagers de cette infrastructure. Le poids de la neige ainsi que l’alternance de gel et de dégel des dernières années seraient en cause selon les spécialistes.

En prenant en compte les plans d'ingénieurs qui ont été réalisés pour la Municipalité, la somme totale déboursée concernant cette problématique est d'environ 110 000 $.

Au printemps dernier, l’effondrement du Centre Phil-Latulippe de Témiscouata-sur-le-Lac, un bâtiment avec une structure similaire à celui de Saint-Hubert en forme de dôme, avait poussé la municipalité à fermer l’aréna de façon préventive. Aucun travaux n'y avaient été réalisés depuis.

Par ailleurs, un avis d'élection pour le siège de conseiller #6 a été transmis par la Municipalité de Saint-Hubert le 12 octobre. Le candidat Michel Thomassin, qui avait été élu par acclamation le 6 octobre, s'est finalement désisté. Les candidatures seront ouvertes du 13 au 27 octobre.