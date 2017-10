Roger Bélanger et sa conjointe Claire Malenfant ont célébré 60 ans de vie commune le 3 aout dernier. Leurs 5 enfants et leur conjoint, leurs 10 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants ont souligné cet heureux évènement le 22 juillet sur la terre familiale située au lac de la Grande Fourche de Saint-Hubert.

Claire et Roger ont eu une vie bien remplie. Après avoir investi cœur et énergie dans leur entreprise, la ferme familiale a été vendue à un de leur fils. Aujourd’hui, c’est l’ainé qui a pris en charge l’entreprise.

Depuis, Claire et Roger habitent au village de Saint-Hubert où ils sont très actifs. Leurs occupations actuelles sont la lecture, les quilles, l’écriture, la musique et le plaisir de se retrouver en nature entouré de leur famille.