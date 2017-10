800 000 $ seront investis pour les jeunes de la MRC de Rivière-du-Loup

Le 12 octobre dernier, c’était au tour de la MRC de Rivière-du-Loup, en partenariat avec COSMOSS Bas-Saint-Laurent, de dévoiler le montant d’argent, 803 130 $ dont 266 837 $ dès la première année, qui sera investi sur trois ans afin d’organiser des activités pour favoriser le développement harmonieux des jeunes.

La MRC de Rivière-du-Loup est l’organisme choisi par le milieu comme mandataire de la démarche COSMOSS. Un comité local de coordination a préparé un plan stratégique comprenant une cinquantaine d’actions. «Les trois prochaines années permettront la consolidation de certaines actions et la mise en place de nouvelles, telles que l’installation de frigos ouverts, une marche intergénérationnelle pour souligner la Grande semaine des tout-petits ainsi qu’une activité de sensibilisation à la consommation pour les adolescents», a mentionné Michel Lagacé, préfet.

Parmi les actions envisagées au cours de la période 2017-2020, ajoutons l’organisation de campagnes d’information pour réduire le gaspillage alimentaire dans les évènements, la promotion du déplacement actif et sécuritaire dans les environnements scolaires et la sensibilisation des employeurs afin d’assurer une plus grande intégration des jeunes en milieu de travail.

«Ça fait 10 ans que les gens se sont mis en mouvement dans la MRC de Rivière-du-Loup», a noté M. Lagacé à propos de la démarche COSMOSS. «Un travail rigoureux a véritablement été effectué pour identifier des actions adaptées aux besoins des enfants et des jeunes afin qu’ils développent leur potentiel et s’épanouissent», a ajouté Emma Savard, directrice générale de COSMOSS Bas-Saint-Laurent, une initiative unique au Québec.

Toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent se partageront 6 389 172 $ pour la période 2017-2020 pour la mise en œuvre de planifications stratégiques pour le développement des enfants et des jeunes. Ce montage financier est rendu possible grâce aux partenaires suivants : la Fondation philanthropique Lucie et André Chagnon, Avenir d’enfants, Québec en Forme et le gouvernement du Québec.