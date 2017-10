Chantal Drouin recrute des Maillons dans les Basques

«Tricotons ensemble une région des Basques chaleureuse, ouverte et solidaire», c’est en ces termes que Chantal Drouin, nouvelle ressource pour le projet Maillon, invite des personnes à joindre le mouvement et devenir des agents actifs pour créer un lien avec des gens plus démunis.

Le projet Maillon c’est une mobilisation d’organismes et d’individus pour aider des personnes démunies de la MRC des Basques. Des citoyens-maillons sont ainsi recrutés pour guider des personnes qui vivent des périodes difficiles et qui ne savent pas qui contacter pour obtenir de l’aide. Les citoyens-maillons ne sont pas des intervenants, c’est le chainon manquant entre la personne et l’intervenant. Ils font preuve de solidarité, de confidentialité et d’absence de jugement.

Mme Drouin, qui travaille deux jours par semaine, a été engagée pour favoriser le déploiement du projet Maillon dans la MRC des Basques. «J’habite dans cette magnifique région des Basques depuis 5 ans. Cette région m’a choisie et vice-versa. Depuis mon arrivée, je me suis plongée dans plusieurs projets éducatifs, culturels et communautaires me donnant accès à des réseaux divers de notre région et de chaque village», a-t-elle mentionné.

Chantal Drouin relève ce nouveau défi avec cœur, représentant justement le Maillon qui fait une différence dans son milieu. «Parce qu’aucune personne de notre région, jeune ou moins jeune, ne devrait se retrouver si isolée et vulnérable qu’elle n’a personne à qui demander de l’aide», a-t-elle souligné.

Mme Drouin définit le citoyen-maillon comme une personne disponible et à l’écoute, qui peut faire toute la différence dans la vie d’une personne en besoin. Vous avez le gout de devenir un citoyen-maillon? N’hésitez pas à contacter Chantal Drouin au 418-851-4068, poste 224 – dans les locaux du Centre d’action bénévole - ou par courriel à maillonbasques@gmail.com.