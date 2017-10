Un projet de développement touristique de 14 M$ à Témiscouata-sur-le-Lac

Un centre touristique et de santé pourrait bien voir le jour au cours des prochaines années à Témiscouata-sur-le-Lac. Les premières ébauches du projet mené par Yohan Murray comprennent 140 unités d’hébergement situées en bordure du lac Témiscouata pour un investissement de 14 M$.

La construction prendrait éventuellement place sur une partie d’un lot de plus de 11 000 mètres carrés en bordure du lac Témiscouata, appartenant à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et correspondant au secteur de la marina. Yohan Murray a présenté le 28 septembre une promesse d’achat conditionnelle de ce terrain pour un montant de 365 000 $.

La Ville souhaite toutefois demeurer propriétaire du stationnement de la marina et d’une partie de terrain située de l’autre côté de la piste cyclable donnant sur la rue Monseigneur-Gagnon. Les bâtiments visés par la promesse d’achat sont désuets et ne répondent plus aux différentes normes de construction ou autres. Ils devront donc être démolis par l’entrepreneur. Le promoteur s’est engagé financièrement avec la Ville au renouvèlement des quais de la marina ainsi qu’à son agrandissement.

La Ville désire que le terrain extérieur en bordure du lac faisant partie du projet de Centre touristique et de santé, demeure accessible au public et que des servitudes appropriées soient établies.

Yohan Murray est le directeur de l’entreprise Structures Royale, établie à La Guadeloupe, en Beauce. Ce dernier est enregistré au Registre des lobbyistes depuis mars 2017. Il souhaitait ainsi entreprendre des démarches auprès de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac afin d’obtenir un permis de construction d’un complexe multifonctionnel près du lac. Le projet devrait entre autres comprendre un hôtel, des condos, un restaurant, des salles de réunion, un centre de santé, des piscines et un centre de divertissement. Le but de cette activité de lobbyisme est également de faire modifier le zonage d’un terrain «récréotouristique à usage public» pour en faire une zone «commerciale et de services» et de faire modifier certains articles de règlements pour construire un bâtiment de cinq étages.