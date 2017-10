Mise en garde contre les arnaques par message texte

Vu l'utilisation de plus en plus répandue de la messagerie texte, le Centre antifraude du Canada recommande aux consommateurs de se méfier des arnaques par messages textes importuns et non sollicités.

Les arnaques par messages textes surviennent lorsque les fraudeurs ont recours à des messages textes trompeurs pour inciter les consommateurs à transmettre des renseignements personnels ou financiers. Les messages textes semblent provenir d'un organisme gouvernemental, d'une banque, d'un fournisseur de service téléphonique ou d'une autre compagnie.

Il peut aussi d'agir d'offres d'emploi, par exemple pour un client mystère ou pour l'habillage de voiture. En général, on demande aux consommateurs de fournir leurs noms d'utilisateur, mots de passe, numéros de cartes de crédit/débit, NIP et d'autres renseignements de nature délicate pouvant servir à commettre des crimes financiers.

INDICES – COMMENT VOUS PROTÉGER