Véhicules électriques : un nouveau groupe plus tôt que prévu

En raison de l’intérêt croissant pour les véhicules électriques, Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup démarrera une deuxième cohorte du programme Technologie des véhicules électriques en janvier 2018, soit un an plus tôt que prévu.

«Nous avions prévu offrir ce programme de formation aux deux ans; cependant, l’affluence de demandes d’information tant de la part d’employeurs que de candidats intéressés nous ont amené à rapprocher notre date de démarrage», souligne Roselyne Leclerc, conseillère en formation pour le programme.

S’adressant aux personnes formées en électricité et en électromécanique, cette formation en électromobilité de 675 heures, réparties sur six mois, vise à offrir aux étudiants un perfectionnement qui leur permettra d’assister les ingénieurs dans la conception et la fabrication de tous types de véhicules électriques. Doté d’un stage en entreprise, le cours a comme objectif de former des spécialistes en entretien correctif et préventif des véhicules et de leurs composantes.

À la fin de la formation, un projet intégrateur viendra concrétiser les compétences acquises. Lors de la première cohorte, les étudiants devaient convertir à l’électricité un véhicule tout-terrain (VTT).

L’une des équipes a d’ailleurs réussi le tour de force de compléter le projet en seulement huit jours.

Cette formation est offerte exclusivement par les cégeps de Saint-Jérôme et de Rivière-du-Loup, sous la bannière Connec-TÉ (Consortium national d’enseignement des compétences en transport électrique).

La date limite d’inscription pour ce nouveau groupe est le 20 novembre 2017. Pour toute information, communiquez au 1 800 463-8016 ou visitez le collegia.qc.ca