Des invités pour la Semaine québécoise de réduction des déchets

Du 21 au 29 octobre prochain aura lieu la 17e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Cette année, la semaine se déroulera sous la thématique Consommer autrement. Afin de participer à ce mouvement national, Co-éco organisera quatre rencontres dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques durant le mois d’octobre.

Trois intervenants seront donc présents dans la région grâce à la collaboration des MRC pour animer des évènements en lien avec la mode de vie zéro déchet et la consommation responsable.

KAMOURASKA

Marie Cochard et Florence-Léa Siry sont deux auteures et blogueuses. Elles se déplaceront dans la MRC de Kamouraska afin de présenter une conférence sur le mode de vie zéro déchet qui se répétera à deux moments différents, soit le 17 octobre à 19h30 au Mistook du Cégep de La Pocatière et le 18 octobre à 19h30 à la microbrasserie Tête d’allumette.

RIVIÈRE-DU-LOUP ET LES BASQUES

Éric Ménard est un passionné des enjeux de société, particulièrement ceux entourant l’alimentation. Il est blogueur, conférencier, animateur d’ateliers et consultant. Ce spécialiste de la lutte au gaspillage alimentaire sera présent le 25 octobre à 19h à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup pour animer une conférence sur la consommation responsable. Il se déplacera également à Trois-Pistoles, le 24 octobre à 19h30, pour une seconde conférence organisée au CLD des Basques situé au 400 rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles.

Pour en savoir plus sur les conférencier(es) présent(e)s, visitez le site Web de Co-éco : www.co-eco.orgou rendez-vous sur la page Facebook de l’organisme : www.facebook.com/coecobsl