60 exposants présents au Marché de Noël de Rivière-du-Loup

Quelque 60 exposants du Bas-Saint-Laurent et de partout au Québec ont répondu à l’appel du Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota et viendront présenter leurs produits qu’ils ont préparés avec minutie et passion.

Le Marché de Noël, l’une des activités dans le cadre de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup, se tiendra les 3, 4 et 5 novembre. Cette année, le Marché de Noël se tiendra sous le chapiteau dans le stationnement du Centre commercial Rivière-du-Loup.

Le secteur des produits agroalimentaires et alcoolisés sera bien représenté avec près d’une trentaine d’exposants : fromages, chocolat, produits d’érable, vinaigrette, huiles, assaisonnements, sels, ail, pâté, terrine, viandes diverses et alcools variés ne sont que quelques-uns des produits qui seront offerts. Les bijoux, les produits de soins personnels, les vêtements et accessoires ainsi qu’une belle variété de produits de décoration seront également au rendez-vous.

L’organisme à but non lucratif invité cette année est le Centre-Femmes du Grand-Portage, qui offrira des articles tricotés à la main pour vous tenir chaud en hiver.

Nouveauté cette année : en plus des activités d’animation déjà présentes au Marché, une dégustation de produits du Marché cuisinés par Éric Archambault, enseignant au Pavillon-de-l’Avenir se déroulera le vendredi 3 novembre à 17 h 30. Deux paniers avec les produits du Marché d’une valeur de 100 $ chacun, commandités par la FADOQ seront à gagner.

Pour connaitre l’horaire et obtenir plus d’information sur les exposants et les animations, rendez-vous à www.noelcheznous.com à l’onglet marché de Noël et l’onglet exposants.

Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans votre milieu, votre communauté, vous pouvez devenir lutin-bénévole pour le Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota, en communiquant au 418-551-2120.