Collecte annuelle de jeux et jouets usagés

C’est samedi le 14 octobre prochain que la Joujouthèque de Rivière-du-Loup procèdera à sa traditionnelle collecte de jeux et jouets usagés. Les jouets convenant à tous les âges seront acceptés.

Pour faire don de leurs jeux et jouets, la population est invitée à se rendre au chalet de loisirs du parc Cartier situé au 11, rue Wilfrid-Laurier (accès par la rue Villeray) entre 9 h et 16 h.

Voilà une belle façon de récupérer, recycler et réutiliser de l’équipement qui ne sert plus et qui fera la joie des petits comme des grands! Soyez généreux et écolos en participant en grand nombre à cette activité qui vient en aide à toute notre collectivité.

Rappelons que les jouets recueillis seront destinés à la vente lors d’une activité populaire prévue les 5 et 6 décembre prochain au même endroit que la collecte, selon le même horaire. La population pourra alors se procurer des jouets diversifiés et de qualité à prix modique. De plus, les fonds générés par cette vente, ainsi qu’une partie des jouets recueillis, assureront le maintien du service de prêt de jouets de la Joujouthèque de Rivière-du-Loup.

Cette action est rendue possible grâce à une concertation d’organismes de la région soit la Joujouthèque de Rivière-du-Loup, la Maison de la Famille du Grand-Portage, la Ville de Rivière-du- Loup, les différents Services des loisirs municipaux et le CISSS du Bas-Saint-Laurent par le biais du CLSC de Rivière-du-Loup.

Pour plus d’information sur cette activité de partage, les citoyens peuvent communiquer avec Hélène Ouellet, bénévole de la Joujouthèque au 418 862-7951.

La majorité des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup participera cette année à l’activité. Pour connaitre les points de collecte et les moments où il sera possible d’y acheminer des dons, les citoyens sont priés de s’informer auprès du Service des loisirs de leur municipalité.