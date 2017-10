Modifications à la circulation pour la 4e phase des travaux de la côte Saint-Pierre

Le chantier de la côte Saint-Pierre avance rondement et c’est pourquoi, dès ce mardi 10 octobre, s’amorcera la phase 4 des travaux en sous-sol effectués pour le compte de la Ville de Rivière-du-Loup.

Pour sa part, Hydro-Québec s’attaque au dernier volet de son chantier d’ajout de lignes électriques souterraines. Dans les deux cas, des modifications à la circulation sont à prévoir, alors que la rue Saint-Pierre sera affectée, tous chantiers confondus, des rues Sainte-Anne à Fraserville.

FERMETURES ET DÉTOURS

La circulation sera complètement fermée des rues Sainte-Anne à Saint-Elzéar, incluant les intersections Laval et Sainte-Marie. Pour compenser, l’intersection de la rue Frontenac sera rouverte, avec circulation en alternance réglée par des feux portatifs à décompte.

Les résidents du secteur des rues Laval et des Érables devront circuler par la côte des Rosiers. Les détours situés à l’est de la rue Saint-Pierre dirigeront pour leur part les usagers de la route vers la rue Saint-André, pour contourner le secteur par cette voie. L’est de la rue Laval sera ouvert à la circulation locale seulement, ainsi que pour accéder aux stationnements qui s’y trouvent, une alternative intéressante pour ceux qui fréquentent le Cégep et les arénas.

Le dernier droit du chantier de corridor d’énergie d’Hydro-Québec s’amorce par ailleurs, des rues Saint-Elzéar à Fraserville. L’accès à cette portion de la rue Saint-Pierre sera possible à la circulation locale seulement, entre autres pour les parents souhaitant accéder au débarcadère situé à l’avant de l’École internationale Saint-François-Xavier.

D’ailleurs, un signaleur sera en poste à proximité de la rue Saint-Henri pour assurer la sécurité de tous, lorsque les travailleurs œuvreront entre les rues Saint-Elzéar et Saint-Henri. En tout, il ne reste que quelques jours avant la fin des travaux d’Hydro-Québec, qui aura alors terminé son chantier de la rue Saint-Pierre.

PIÉTONS

Puisque les trottoirs sont démolis par ces travaux, les piétons seront dirigés vers un passage empruntant le trottoir aménagé en façade de l’école primaire Saint-François-Xavier, puis traverseront sur la traverse piétonnière existante à l’intersection Saint-Elzéar / Saint-Pierre, avant de descendre du côté ouest de la rue Saint-Pierre.

La Ville et Hydro-Québec invitent par ailleurs les usagers de la route à porter grande attention à la signalisation, modifiée conséquemment à l’évolution des travaux. Finalement, pour ceux qui n’ont pas à se rendre à proximité, le mieux demeure de contourner le secteur par les rues Fraserville et Lafontaine, de même que par les boulevards Armand-Thériault et de l’Hôtel-de-Ville.