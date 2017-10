Jacques Poulin à la présidence du Conseil des aéroports du Québec

Le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, M. Jacques Poulin, a accepté la présidence du Conseil des aéroports du Québec (CAQ), à l’aube de la tenue en février prochain du Sommet sur le transport aérien régional.

M. Poulin a été plébiscité par ses pairs à l’approche de cet important rendez-vous. Ses vastes connaissances des enjeux des aéroports locaux et régionaux, du portrait de l’ensemble des aéroports du Québec et des problématiques rencontrées par les villes, conjuguées à sa longue expérience du milieu municipal, en ont fait un choix stratégique pour les membres réunis en congrès.

Lors du Sommet sur le transport aérien régional, le CAQ plaidera entre autres pour la reconnaissance des équipements locaux et leur importance comme outil de développement régional. Elle défendra le maintien de l’intégrité de ces infrastructures face au redéploiement d’un réseau de dessertes régionales, en vue d’assurer une occupation dynamique de tout le territoire. Le Conseil des aéroports du Québec demandera également au gouvernement de prendre en compte le niveau d’investissement requis actuellement, trop élevé pour les moyens des communautés locales, et d’ajuster les programmes en conséquence.

Autant d’enjeux que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite positionner avantageusement et pour lesquels la Ville espère enfin une conclusion au bénéfice des aéroports régionaux. « Les aéroports locaux et régionaux sont des infrastructures névralgiques pour la vitalité économique de nos régions et doivent, à ce titre, être soutenus adéquatement. Le Sommet sur le transport aérien est un moment clé pour de nombreux dossiers que nous défendons à Rivière-du-Loup et partout au Québec. J’ai donc accepté la présidence dans cet esprit, afin de porter et défendre le message des régions » conclut M. Jacques Poulin.