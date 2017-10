Travaux sur les terrains de l’hôtel de ville

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population de divers travaux à venir à l’hôtel de ville ou à proximité ces prochains jours, dont la réfection d’une portion du stationnement à compter de ce jeudi 5 octobre.

L’aire de stationnement située à gauche du bâtiment sera ainsi refaite, elle qui présente des signes flagrants d’usure. L’entrepreneur procèdera à la pulvérisation du pavage et à l’installation d’un nouvel équipement en sous-sol cette semaine, avant de refermer sur gravier, afin de redonner l’accès aux citoyens pour le congé de l’Action de grâces. Les travaux reprendront ensuite mardi prochain, pour toute la semaine.

Pendant le chantier, les stationnements à l’arrière de l’édifice seront partiellement accessibles, via l’entrée du marché D’Amours. Les citoyens peuvent également utiliser les cases de l’autre côté du terreplein séparant l’hôtel de ville et le marché, qui sont aussi à l’usage de l’hôtel de ville. Il est par ailleurs à noter qu’une nacelle s’installera derrière le bâtiment à compter de ce vendredi et occupera quelques stationnements.

Un arbre sera d’autre part abattu ces prochains jours. Situé au coin nord-est du terrain, il présente des signes avancés de chancre, qui ne peuvent être traités. La Ville verra à son remplacement la saison prochaine.

Des travaux d’élagage plus généraux seront également effectués par un arboriculteur-élagueur certifié au parc Blais, à la Goélette, à l’espace Bon-Pasteur et à l’hôtel de ville. Ceux-ci consisteront majoritairement à de l’élagage d’assainissement, soit à la coupe de branches mortes, malades, endommagées ou faibles.