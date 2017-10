TransCanada met fin à son projet Énergie Est

TransCanada Corporation a annoncé le 5 octobre qu’elle mettait fin à ses projets Oléoduc Énergie Est et du Réseau Principal Est à la suite des nouvelles exigences qui lui ont été imposées.

«Nous informerons l’Office national de l'énergie que nous ne poursuivrons pas les démarches relatives à nos demandes pour les Projets Énergie Est et du Réseau Principal Est. TransCanada avisera également le ministère québécois du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qu’elle retirera le projet Énergie Est du processus d’examen environnemental», a commenté le président et chef de la direction de TransCanada, Russ Girling.

Le projet Oléoduc Énergie Est devait traverser sept provinces et était estimé à 12 milliards de dollars par la compagnie. Il devait transporter 1,1 million de barils par jour, incluant du pétrole issu des sables bitumineux, ce qui en faisait le plus important projet de pipeline en Amérique de Nord.

Dans le projet proposé et finalement abandonné, des stations de pompage étaient prévues à Dégelis, sur le territoire non organisé Picard, à Saint-Onésime, L’Islet et Lévis dans cette partie au Québec. Au Témiscouata, l’oléoduc devait passer sur le territoire des municipalités de Saint-Honoré, Saint-Elzéar, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Eusèbe et Dégelis. L’oléoduc devait être construit à une distance de 6 kilomètres du lac Témiscouata, son point le plus près, et à environ 10 kilomètres du lac Pohénégamook.