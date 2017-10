La Saint-Vincent de Paul se relève grâce à la générosité des citoyens

Le 13 octobre prochain, la Société Saint-Vincent de Paul ouvrira ses portes de 10 h à 16 h dans ses nouveaux locaux situés au 15 A rue Frontenac à Rivière-du-Loup pour une grande vente après feu.

Ce sera l’occasion de marquer l’ouverture officielle de la Saint-Vincent de Paul après l’incendie criminel qui l’a ravagée le 30 aout dernier. Depuis, l’organisme s’est relevé de cette épreuve grâce à la générosité de la population de la région. «Cela va au-delà de ce à quoi on pouvait s’attendre. À Rivière-du-Loup, on sent que les gens sont généreux quand il arrive un désastre comme celui que nous avons vécu», souligne Denise Langlais, présidente de la Société Saint-Vincent de Paul.

À la suite de cet incident malheureux, les dons envoyés à l’organisme ont littéralement décuplé. L’équipe d’environ 25 bénévoles a fourni d’innombrables heures de travail du lundi au samedi pour arriver à remettre l’organisme sur pied.

Ils n’étaient pas seuls, puisque de nombreux commerçants de la région ont mis la main à la pâte et ont fourni divers matériaux, tels que des supports à linge, ou encore des tablettes lui permettant ainsi de repartir à neuf.

«Ce qu’il nous manquerait maintenant, ce sont des bacs vides pour classer les marchandises reçues», complète Nicole Martin, secrétaire-trésorière à la Saint-Vincent de Paul de Rivière-du-Loup.

À la suite de la vente après feu du 13 octobre, la Société Saint-Vincent de Paul reprendra son horaire régulier, soit les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 et les vendredis de 14 h à 16 h à partir du 18 octobre au sous-sol du local des 50 ans et plus sur la rue Frontenac, autrefois appelé l’Atelier du bonheur. Les dons sont reçus à l’entrée tous les jours de la semaine à partir de 9 h.