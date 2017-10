Lancement du concours d’illustration de la carte du temps des Fêtes

Le député fédéral Bernard Généreux lance un appel aux illustrateurs en herbe, aux photographes amateurs, aux caricaturistes, aux gribouilleurs et aux artistes professionnels de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup afin d’illustrer la traditionnelle carte de souhaits du temps des Fêtes. Cette année, 12 œuvres seront sélectionnées et distribuées aux 55 000 foyers et commerces de la circonscription.

«La qualité et la quantité des œuvres reçues l’an dernier lors de la première édition du concours m’ont grandement étonné. C’est à contrecœur que le jury a fait son choix. C’est pourquoi cette année, c’est sous forme de calendrier que les images seront regroupées, ce qui permet d’en sélectionner davantage», affirme Bernard Généreux.

Les participants doivent faire parvenir une image en format .jpg en noir et blanc de leur œuvre en haute résolution (300 dpi) avec une biographie et une courte description de leur projet avant le vendredi 20 octobre midi par courriel au bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca.

Le thème mis de l’avant est la richesse des paysages de la circonscription. L’artiste doit s’engager à libérer les droits. Un jury fera la sélection des 12 images. Pour s’informer, il suffit de contacter le 1855-881-9876.