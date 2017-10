Plus de 600 étudiants en immersion française dans les Basques

Le Centre d’accueil et de formation en langues (CAFEL) est à l’heure des bilans et souhaite remercier les familles ainsi que les partenaires ayant pris part à l’aventure d’accueillir les 617 étudiants en immersion française à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges en cette année.

Les festivités entourant le 85e anniversaire de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles ont permis de mettre en valeur les familles hôtesses actives au réseau en plus d’offrir un certificat d’honneur à certaines familles œuvrant au sein de cette organisation depuis plus de 25 ans. Un effort considérable a été consacré au recrutement de nouvelles familles. Ce sont 24 familles qui se sont ajoutées au réseau cette année, ce qui fait passer le nombre de familles de 78 à 102.

La venue de Karine Vincent au poste de direction générale a permis d’assurer une structure administrative solide tout en poursuivant les relations serrées avec le réseau des familles hôtesses. Pour ceux qui désirent s’impliquer en 2018 ou qui souhaitent avoir de plus amples informations, le CAFEL vous invite à communiquer avec Karine Vincent par téléphone au : 418 851-3747 ou par courriel à l’adresse suivante : cafel.troispistoles@gmail.com