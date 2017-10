Géolocalisation et mise en valeur du chemin du Portage

Patrimoine et Culture du Portage et les membres du comité de travail inter-MRC vous invitent à assister à la présentation du travail de géolocalisation et de mise en valeur du chemin du Portage, vendredi le 27 octobre, dans le cadre d’un 5 à 7 organisé au Mont-Citadelle au 69 Route du Mont Citadelle à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Lors de cette activité sociale, vous aurez la chance de rencontrer l’équipe qui a parcouru le territoire et réalisé la géolocalisation de ce tracé centenaire, qui s’étend du fleuve St-Laurent (à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage) jusqu’au Fort Ingall à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), en traversant les territoires de Saint-Antonin, Saint-Hubert, Saint-Honoré et Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Seront également présents les consultants de Groupe GID Design. Ils vous livreront les résultats du mandat qui leur a été confié, visant à faire revivre la mémoire de l’incroyable aventure humaine de ceux qui ont construit et marché durant les 18e et 19e siècles sur le territoire des MRC de Témiscouata et de Rivière-du-Loup.

Vous apprendrez quelles sont les localisations, les thématiques et les interventions qui ont été retenues pour initier, dès 2018, la mise en place d’un circuit récréotouristique, historique et culturel unique au Bas-Saint-Laurent. En complément, deux expositions seront conçues : une exposition permanente qui prendra place à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Portage et une exposition itinérante qui se déplacera dans les lieux publics (écoles, bibliothèques…) du territoire.

Enfin, vous serez invité à donner votre avis sur ce projet d’envergure et à l’enrichir de vos commentaires et suggestions. Pour des informations supplémentaires, appelez au 418-605-1164.