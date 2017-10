L’Automne à grands pas : toujours aussi populaire à Saint-Clément

Dimanche le 24 septembre avait lieu la 11e édition de l’Automne à grands pas dans plusieurs municipalités des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques.

Neuf municipalités ont participé à l’activité dont : Saint-Arsène (78 participants), Saint-Cyprien (68 participants), Saint-Hubert (48 participants), Notre-Dame-du-Portage (21 participants), Trois-Pistoles (73 participants), L’Isle-Verte (8 participants) et Saint-Antonin (47 participants).

C’est plus de 450 personnes qui se sont réunies pour profiter d’une belle journée d’automne. Encore une fois cette année, Saint-Clément se démarque avec 120 participants, soit près de 25% de sa population.

De plus, la Table d’harmonisation en a profité pour organiser une rencontre intergénérationnelle. Financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les ainés, des travaux importants ont été réalisés au chalet des 50 ans et plus ainsi que sur le site. Par la suite, un diner aux hotdogs a été servi aux 80 convives. Le Festival du bœuf en a également profité pour remercier ses bénévoles et a remis les profits aux organismes du milieu.

Les sommes ont servi à : l’achat d’un réfrigérateur pour le festival (1 000 $), des chaises pour le centre des loisirs (1 500 $), pour l’animation du terrain de jeux (400 $), un mur de tennis (1 000 $), une période d’anglais pour les 1ers à 3e année (500 $), la rénovation de la bibliothèque (1 500 $), de la patinoire (1 500 $), de l’espace restaurant (3 000 $) et de la cuisine du centre des loisirs (1 000 $).