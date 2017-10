Daniel Levasseur se dit prêt à siéger au conseil municipal

À plusieurs reprises au cours des dernières années, Daniel Levasseur a commenté les décisions du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup. Il passe maintenant de la parole aux actes pour défendre ses idées alors qu’il est candidat dans le district de la Pointe.

«J’ai assisté aux séances du conseil municipal, plus par curiosité au début. En 2013, j’ai réfléchi à la possibilité de déposer ma candidature comme conseiller municipal, mais je ne me suis pas inscrit parce que j’avais d’autres préoccupations», a expliqué M. Levasseur.

Le candidat a un projet en tête qui concerne un plus vaste territoire. Il veut parler de fusion pour former une grande ville qui pourrait comprendre Rivière-du-Loup de même que les municipalités de Saint-Modeste, Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage, Cacouna et Saint-Arsène. «Je ne dis pas que ces municipalités ne font pas du bon travail, je souhaite cela pour avoir une plus grande force collective», a mentionné M. Levasseur.

Dans l’immédiat, le candidat entend amener plus de transparence de la part des élus de Rivière-du-Loup. À ses concitoyens, il leur dit pour exprimer cette volonté de renseigner davantage la population: «je veux travailler dans le sens du monde, pas de cachette.»

Daniel Levasseur est d’accord avec le projet actuel de Parc maritime à la Pointe de Rivière-du-Loup : «il faut mettre ça agréable cette entrée là de Rivière-du-Loup.» Il pourrait aussi ramener un autre projet sur la table de travail du conseil municipal, soit finaliser le Stade Premier Tech, plus précisément agrandir le bâtiment afin de permettre la pratiquer du soccer à 11 joueurs. «Il manque un bout à la bâtisse», a-t-il lancé. M. Levasseur reconnait cependant que la ville est bien équipée au niveau des équipements sportifs.

L’homme de 64 ans est un candidat indépendant, ainsi il n’accorde son appui à aucune des personnes qui sollicitent le poste de maire. Dans le district de la Pointe, il a comme adversaire le conseiller sortant de charge Gérald Plourde.

Daniel Levasseur est père d’un garçon. Il est supporté dans sa démarche par sa conjointe. Sa famille compte également une belle-fille et quatre petits-enfants. Aujourd’hui en préretraite, il a travaillé dans les secteurs de l’automobile et de l’assurance.