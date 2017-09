Vincent More veut continuer pour un deuxième mandat

Le maire de Notre-Dame-du-Portage, Vincent More, a déposé son bulletin de candidature en vue des élections municipales du 5 novembre prochain. «J’ai reçu l’appui du conseil actuel qui me demande de briguer un deuxième mandat», a-t-il mentionné.

«J’ai pris ma décision dans les derniers jours. J’aime mon rôle et je crois avoir développé une belle relation avec les citoyens. Cependant, je voulais trouver une manière de concilier le travail et la famille, c’est pour ça que j’avais une petite réticence. Je me suis assuré de l’appui des aspirants conseillers et nous devrions encore plus travailler en équipe», a expliqué M. More.

Il se définit dans un rôle de maire rassembleur qui laisse le conseil municipal prendre les décisions. «J’aime la manière qu’on a remis Notre-Dame-du-Portage sur la carte, nous avons rendu la municipalité encore plus attrayante. D’ailleurs, Notre-Dame-du-Portage compte beaucoup de nouvelles constructions. Nous avons presque complété la mise à niveau des infrastructures et il n’y a pas eu d’augmentation de taxes au cours des trois dernières années», a poursuivi Vincent More.

Selon le maire sortant de charge, il est possible de développer la municipalité sans pour autant augmenter les taxes. «C’est d’ailleurs l’objectif pour les quatre prochaines années», a-t-il lancé. Le candidat a indiqué qu’il reste encore plusieurs dossiers. La première tâche du conseil municipal qui sera en place après le 5 novembre sera d’énoncer un plan d’actions 2017-2021. «Nous repartirons sur ces bases là pour savoir où l’on s’en va. On est ambitionné quand ça se passe bien», a conclu Vincent More.