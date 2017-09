Un projet touristique de 1,7 M$ à Saint-Jean-de-la-Lande

La Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande a adopté lors de sa séance du conseil du 26 septembre un important projet de complexe touristique Méruimticook, évalué à environ 1,7 M$. Une plage publique de plus de 90 mètres bordée d’une piste cyclable de 28 kilomètres autour du lac Jerry sont projetées pour accueillir les futurs visiteurs au Témiscouata.

Depuis le début de son mandat, le maire de Saint-Jean-de-la-Lande, Jean-Marc Belzile, travaille au développement de ce complexe touristique. «On mise sur nos ressources pour créer une attraction touristique. J’ai vu la popularité du prêt-à-camper augmenter au Québec. Il faut miser là-dessus pour faire du développement», explique M. Belzile.

Le complexe touristique offrira quatre chambres situées sur les berges du lac. De l’hébergement en mini-maison (pods) et une dizaine d’emplacements de camping seront aussi proposés aux visiteurs. Diverses activités seront mises à la disposition des visiteurs, dont la randonnée en montagne, le vélo et les sports nautiques non motorisés. La Municipalité s’est associée avec Développement touristique AMR afin d’élaborer le projet et de réaliser une étude de marché.

En automne, ce complexe pourrait loger les chasseurs de partout au Québec. Les terrains de ce site touristique sont près de terres gouvernementales où il est permis de chasser. L’hiver, la Municipalité compte sur les touristes se déplaçant en motoneige au Témiscouata pour rentabiliser son offre d’hébergement. Une offre de promenade en sentiers de VTT dans la montagne près du lac pourra aussi être développée.

«On vise à étirer la saison touristique. C’est un projet majeur et réaliste qui sera rentable et dynamisera notre économie», complète le maire de Saint-Jean-de-la-Lande.

La Municipalité souhaite, en présentant ce projet, se faire connaitre comme un lieu touristique de nature. Le dépôt de la demande d’aide financière au ministère du Tourisme et à Tourisme Bas-Saint-Laurent sera effectué le 1er octobre. L’ouverture du site est prévue le 15 juin 2019. Le total des revenus estimés pour la première année est d’environ 131 520 $. Saint-Jean-de-la-Lande souhaite bénéficier d’une aide financière d’environ 1,2 M$.