Une délégation du Collège Notre-Dame au Forum Jeunesse Einstein

Une délégation formée d’élèves de 5e secondaire et d’enseignants en sciences du Collège Notre-Dame a récemment pris part, à Montréal, au Forum Jeunesse Einstein organisé au Collège Durocher Saint-Lambert dans le cadre du Einstein Legacy Project célébrant le centenaire de la théorie de la relativité et honorant l’héritage d’Albert Einstein.

Cet évènement d’envergure internationale a réuni des jeunes des quatre coins du Canada à Montréal. La délégation du Collège Notre-Dame était la seule du Québec provenant de l’extérieur de la région métropolitaine.

Les représentants du Collège ont assisté au symposium de conférences intitulé Inspirations Einstein. Ces présentations de visionnaires, de leaders et d’experts de divers domaines ont porté sur des sujets d’intérêt pour les élèves, notamment en science et exploration spatiale (Daniel S. Goldin, ancien administrateur de la NASA), technologie et innovation (David Tomassini, directeur des télécommunications chez ESA/ESTEC en Europe, intelligence artificielle (Tanmay Bakshi, qui a été le plus jeune programmeur chez IBM à l’âge de 12 ans), environnement (Jan Creamer, présidente de Animal Defenders International, et Sylvia Earle, de Mission Blue), responsabilité sociale (Amal Elsana Alh’jooj de l’Université McGill, candidate 2005 au prix Nobel de la paix pour les droits des femmes), créativité et éducation (Sir Ken Robinson, auteur, orateur et expert en éducation mondialement reconnu pour ses interventions en faveur du développement de la créativité et de l’innovation en éducation).

Carl Dubé, directeur des services aux élèves, est particulièrement fier que le Collège Notre-Dame ait été invité à cet évènement. Il précise : «Le printemps dernier, monsieur Matthew Price-Gallagher, de Quantum Leap Foundation et fondateur du Forum Jeunesse Einstein, était de passage dans la région alors que le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup recevait madame Louise Guay, du Living Lab de Montréal. Nous avons pu présenter nos programmes et nos options en innovation, en entrepreneuriat, en robotique et en science-études. Des liens se sont tissés et à la fin du mois d’aout, nous avons reçu une invitation au Forum Jeunesse Einstein. Côtoyer des sommités dans divers domaines des sciences, de l’environnement et de la société s’est révélé une expérience exceptionnelle pour nos élèves.»