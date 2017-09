Le Marchethon Lorenzo Beaulieu amasse 2 150$ pour l’ACEQ

Le 6e Marchethon Lorenzo Beaulieu du 20 mai dernier a permis de contribuer pour 2150 $ à la mission de l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ).

C’est la solidarité des marcheurs, coureurs et cyclistes ayant parcouru le tour du lac Saint-Mathieu qui rend possible le versement de cette somme destinée à soutenir et aider les personnes touchées par le cancer dans notre grande région.

L’Association du cancer de l’Est du Québec tient à remercier chaleureusement les membres du comité organisateur du Marchethon Lorenzo Beaulieu qui ont à cœur le mieux-être des personnes touchées par le cancer.

Depuis 35 ans, l’Association réinvestit au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine la totalité des dons qu’elle récolte.