Bernard Généreux participera au Défi Chaine de vie

À titre de porte-étendard du Défi Chaine de vie le député de Montmagny-L’Isle-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, invite les marcheurs en solo, en duo ou en équipe à gravir la Côte-des-Chats de la Station plein air de Saint-Pacôme le dimanche 15 octobre à 9 h 30 dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe.

«Je souhaite que le plus grand nombre de gens possible s’y donnent rendez-vous. Il ne s’agit pas d’une performance physique mais d’une seule montée à faire pour soi, en famille ou entre amis pour célébrer ceux pour qui donner et recevoir un organe et des tissus est une question vitale», soutient le député.

Chaine de vie est un organisme de bienfaisance dont la mission principale est de soutenir un projet à caractère éducatif et social pour les jeunes de 15 à 16 ans. Dans le cadre de leur cours d’anglais langue seconde, dans toutes les écoles secondaires du Québec, ils sont sensibilisés au don d’organes et de tissus. L’argent amassé lors du Défi sert à appuyer la mission pédagogique du projet.

Les participants sont invités à s’inscrire ou faire un don à une équipe à cette adresse : https://defi.chainedevie.org/sommet-2-Amphitheatre_Saint_Andre_de_Kamouraska_Bas-Saint-Laurent.