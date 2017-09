Nouveau directeur général à la MRC de Rivière-du-Loup

Depuis le 14 aout dernier, la MRC de Rivière-du-Loup compte sur un nouveau directeur général en la personne de Jocelyn Villeneuve. Ce dernier succède à Raymond Duval qui prend sa retraite après 28 ans au sein de la MRC. M.Duval assurera la transition jusqu’à la fin de l’année 2017.

Possédant une formation en aménagement du territoire et urbanisme, M. Villeneuve est également titulaire d'une maîtrise en développement régional et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique.

Parmi ses réalisations, notons l’élaboration du tout premier règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) sur l’éolien au Québec qui a pu servir de référence à de nombreuses municipalités par la suite. De plus, soulignons sa contribution à l’échelle du Québec concernant l’exploitation des hydrocarbures et l’élaboration de la charte des paysages de la Ville de Gaspé dont il fut l’instigateur et qui a été primé au niveau national à deux reprises en 2016.

RAYMOND DUVAL

Raymond Duval qui a occupé le poste de directeur général de 2004 à 2017, a auparavant occupé le poste de directeur de l’aménagement du territoire pendant 15 ans. Il a été impliqué de près dans tous les grands dossiers : mise en place du Petit-Témis, de la SÉMER, du parc côtier Kiskotuk et du parc éolien Viger-Denonville, négociation des ententes sur les équipements supralocaux et création des services en inspection municipale, en sécurité incendie, en culture et en développement rural.

Il a aussi travaillé activement sur les trois principaux outils de planification de la MRC : le schéma d’aménagement, le schéma de couverture de risques en incendie et le plan de gestion des matières résiduelles.