Ça bouge en réalité virtuelle au Bas-Saint-Laurent

Le court-métrage de réalité virtuelle «Théâtre d’automne» réalisé par le Pistolois Mathieu Barrette et Myriam Coulombe, sera de la compétition officielle du 46e Festival du nouveau cinéma, qui se déroulera du 4 au 15 octobre.

C’est un début très prometteur pour le film produit par le Théâtre les gens d’en bas et Lorel Design, qui met Fanny Mallette, Eudore Belzile et Steven Lee Potvin en vedette.

Le prestigieux festival diffusera l’œuvre au Complexe Desjardins et à la Bibliothèque et archives nationales du Québec (B.A.N.Q.). Le FNC a d’ailleurs annoncé qu’il présenterait Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve comme film d’ouverture, ce qui ne manquera pas de créer une résonance de grande envergure sur la scène internationale. La production est fière d’avoir été sélectionnée pour cette année charnière au FNC et remercie son équipe composée à 90% de ressources du Bas Saint-Laurent.

Par ailleurs, Théâtre d’automne est actuellement au cœur d’une campagne de financement participatif sur la plateforme La Ruche. Le public pourra vivre gratuitement l’expérience de Théâtre d’automne au Théâtre du Bic le 30 septembre lors des Journées de la Culture.

Profitant de l’expertise en réalité virtuelle qui se développe ici, un nouvel organisme s’implante au Bas-Saint-Laurent. Immersion Festival est porté par Mathieu Barrette, Benoit Ouellet et Anacha Rousseau. Ils mettront en place un festival de réalité virtuelle, le premier au Québec, en 2018. La programmation et les détails seront dévoilés dans les prochaines semaines.